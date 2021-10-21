隨著直播節目與社群平台興起，不少正妹靠著亮麗的外表與火辣身材吸引網友們注意。而來自韓國的正妹網紅瑩珠（영주），不僅外表亮麗、身材火辣，近日更來台灣體驗傳統推拿，影片曝光後立即吸引網友的目光。

來自南韓的瑩珠擁有精緻五官與凹凸有致的身材，加上練習生的特殊身分，並經常在社群平台上分享火辣穿搭，而讓她在網路上打開知名度，人氣持續攀升中；瑩珠近期也來到台灣旅遊、學習中文，讓她因此圈入不少台灣粉絲。

而經常找來各國美女分享及體驗台灣文化的YouTube頻道「不要鬧工作室」，近日也邀請瑩珠體驗台灣傳統推拿。影片中，只見瑩珠穿著白色緊身白T搭配米色長褲，讓師父為她推拿喬骨，期間她也因為太過疼痛而不停發出「不行！不行！太痛了」的哀號聲，師父則是解釋工作或是生活作息的累積，都會讓身體較為緊繃僵硬才會疼痛，並強調「按完之後差不多3天都會有痠痛感，但痛完會整個舒服起來」。

沒想到師父此話一出，令網友忍不住歪樓紛紛留言「全台灣的推拿師傅應該都會想和你合作吧」、「"為什麼會硬?" XDD」、「注意～此影片極度療癒，看完後如發生"硬"外，Johnny概不負責」、「瑩珠加油！強尼的流量都靠你了」、「封面選的好，紳士少不了」、「強尼你都在桃園機場狩獵看起來很兇的女孩是吧」、「瑩珠，你痛完就會舒服起來了，別怕」，吸引超過30萬人點閱觀看。