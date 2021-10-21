受疫情影響，新北市多間博物館閉館時間長達數月，鶯歌陶博館在休館期間，為祈願疫情盡快消散，動員全館館員發起「許願牆計畫」，設計各式大小陶球，並刻上祈福願望，最終將2萬顆彩色陶球安裝在園內的清水模高牆上，催生出新的網美打卡景點「許願糖果牆」，近期開放民眾參觀拍照。

陶博館表示，2020年初新冠肺炎突如其來，雖然所有博物館是休館狀態，但所有服務人員全心投入在許願牆計畫，花費數個月時間注漿、修坯、曬坯，並邀請社區住戶、在地學童、周邊原民、客家居民等多元族群一起參與，在陶球上刻寫祈福小語，最後上釉、燒製完成約2萬顆多彩釉色陶球。陶球在清水模牆上以斜排線條浮現漸層色塊，斜紋張力從各方觀賞都有不一樣的型態。

陶瓷藝術園區內的「遠得要命藝術廁所」，內有9組玩味十足的陶藝作品，宛如小型美術館，讓民眾如廁時也能輕鬆漫遊藝術世界中。（蔡雯如攝）

館方除了打造「許願糖果牆」打卡點外，另在陶瓷藝術園區內設置了一處「遠得要命藝術廁所」，邀請郭舒凡、黃偉茜、唐瑄、陳加峯、田欣以、胡宮雪娜、耿怡文、陳韋竹、Sally Walk等9位陶藝家，創作出9組玩味十足的陶藝作品，擺放在藝術廁所內，將廁所打造成小型美術館，讓民眾如廁時也能輕鬆漫遊藝術世界中。

新北市文化局長龔雅雯表示，市府推動三鶯文創整合計畫，期盼翻轉三鶯城市風貌，打造出「紅色陶寶」重要藝文廊帶，陶瓷藝術園區也是其中的重要計畫，許願糖果牆融合了族群共融藝術創作、遠得要命藝術廁所則是落實藝術創新，而陶博館也將在30日開館，歡迎民眾入內參觀，感受滿滿的藝術能量。