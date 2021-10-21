許多男性想娶烏克蘭女生回家當老婆，網路上也因此盛傳「花錢買烏克蘭老婆」的謠言，對此，一名八年級的台灣男性分享自身經驗破除迷思，並公開自己與烏克蘭老婆相識相戀的故事，還向網友們炫耀老婆撒嬌時的舉動簡直是迷幻藥，讓他直接淪陷，兩人交往3年後決定結婚，他也坦言，跨國婚姻真的不容易。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，他是很宅的八年級生，身高174公分，也沒有鄉民說的30公分大GG，語言能力一般般，算是一個鲁蛇，出社會一段時間後，決定繼續讀書進修，最後錄取烏克蘭都基輔大學，也在學校認識了自己現在的老婆。

男網友透露，他與老婆在社交軟體上認識，對方擁有白皙的皮膚、深色的秀髮與高挑的身材，光腿長就有110公分，超吸睛的外貌讓她站在人群中，猶如立於雲中的仙鶴一般，全身自帶BGM（網路用語：背景音樂），讓他看了立刻就暈船。

男網友說，兩人起初都約在咖啡廳見面，因為烏克蘭女生超愛去咖啡廳，她們認為喝東西可以看出一個人的品味，而他每次都點茶來喝，竟讓對方誤以為他是有文化涵養的紳士，但殊不知他只是茶中毒，不喝茶就渾身不自在。

男網友指出，兩人逐漸熟悉後開始會一起去廣場逛街、聽街頭藝人表演，很多活動都還蠻浪漫的，特別是冬天下雪的時候。原PO坦言，最讓他淪陷的是「她撒嬌的時候會發出貓咪的嚕嚕聲，超暈，根本迷幻藥。」後來兩人約會一段時間後，互相告白確定了彼此的關係。

男網友表示，最後女生決定來台學中文，看看能否適應台灣的生活，如今兩人在一起3年也準備要結婚，前陣子他去提親發現對方的爸媽竟不要聘金，但因為當地疫情的關係而無法辦婚禮，所以他打算將這筆錢存起來，日後帶老婆出國旅遊當作補償。

男網友提到，網上流傳著「花錢買烏克蘭老婆」的迷思，但在烏克蘭基本上根本沒有這件事，因為仲介費與翻譯費都超貴，前後加起來恐超過250萬，門檻超高就算了，最後還極有可能連手都摸不到，更別說要把人家娶回台灣，「因為政府有極嚴格的面試標準，且面試地點在俄羅斯，沒通過面試，對方根本來不了台灣」。

男網友坦言，與烏克蘭女生交往並不容易，為了成功登記結婚，常常需要台灣、烏克蘭兩邊跑，還要收集各種文件交給政府單位，有許多繁瑣難題，若雙方不是真心相愛，根本不會想一起面對處理，最後他也滿足網友們的好奇心，曬出自己與絕美老婆的合照。