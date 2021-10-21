INFINITI汽車總代理裕隆日產汽車（2227）宣布，引進「INFINITI Q50 300GT Shadow Edition」特仕車，全台限量30輛，建議售價199萬元。

裕日車介紹，Q50 300GT將跑格設計理念融入車身設計，車頭以低伸寬敞的進氣壩及肌肉感線條展現侵略霸氣，搭配流體運動折線，勾勒出側邊湧浪式車身曲線，加上車尾流線化設計，型塑迷人且吸睛的動感跑格。這次限量30輛 「Q50 300GT Shadow Edition」以SILVER SPORT 車規為基礎，搭配獨特魅影特仕套件，包含魅影黑水箱護罩、魅影黑後視鏡、魅影黑頂篷及19吋魅影黑曜鋁圈，強化跑格外型。

Q50 300GT搭載3.0升V6雙渦輪高效引擎，憑藉鋁合金材質實現引擎本體輕量化，其優異的動力輸出表現，能釋放出最大300匹馬力及400牛頓米的最大扭力。Q50 300GT Shadow Edition，配備「Dynamic Digital Suspension」 動態數位懸吊系統，透過系統監控車身側傾、震動及彈跳速率，動態即時反應最佳化懸吊阻尼，提升轉向的穩定性以及車身操控，搭配19吋鋁合金鋁圈、雙前輪四活塞卡鉗、14吋通風碟煞、跑車化座椅、換檔波片等運動化配備。

安全配備上，Q50 300GT Shadow Edition亦配置ProACTIVE智慧駕駛科技，具備PFCW超視距車輛追撞警示系統，同時監控前車與前前車，當預測到前車與前前車有追撞或碰撞意外可能時，將立即警示駕駛爭取更多反應時間，並搭配FEB 自動急停輔助系統，降低碰撞發生機率。其他科技如ICC全速域智慧定速系統、DCA車距控制輔助系統、LDP車道偏移預防系統、BCI倒車後撞預防系統、AVM環景顯示附MOD物體偵測等完整安全配備。

裕日車指出，Q50 300GT Shadow Edition，限定晨曦白、魅夜黑、湛海藍三款車色，每色各10輛進行販售。