美國食藥管理局（FDA）周三批准了施打莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗加強劑，同時也開放美國人在加強劑方面可以選擇混打與原先接種不同的新冠疫苗。

這表示，在美國獲得授權的所有三種新冠疫苗—輝瑞/BioNTech、莫德納和嬌生，都可以互相作為某些族群的加強劑。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）在聲明中表示，提供這些獲得授權的加強劑對於持續預防新冠肺炎非常重要，數據顯示，一些完整接種疫苗的人，其疫苗的有效性可能隨著時間減弱。

在高度傳染性Delta變種病毒導致某些已完整接種疫苗的人出現突破性感染之際，該監管機關的決定將使美國數百萬人獲得額外的保護力。

此前FDA已經批准65歲以上長者和高危險族群在完整接種兩劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗至少6個月後，可施打第三針。

上周FDA官員表示，根據以色列的數據，FDA正在考慮將建議施打輝瑞/BioNTech疫苗加強劑的年齡降至40歲。目前以色列已經普打輝瑞加強劑。

不過FDA周三並未降低接種加強劑的年齡層，僅表示主管機關正在評估擴大施打加強劑的利弊和風險，預計將在未來幾周內向大眾報告最新情況。

美國疾病管制和預防中心（CDC）諮詢委員會周四將就莫德納和嬌生加強劑的接種對象提出具體建議，CDC主任則將依據這些建議做出最終決定。白宮在8月宣布將大規模接種加強劑後，FDA和CDC這兩大主管機關即面臨放行的壓力。

在混用不同針劑方面，此前美國國家衛生院（National Institutes of Health）針對458名受試者所做的混打研究顯示，最初接種嬌生新冠疫苗的人，如果以輝瑞或莫德納疫苗作為加強劑，其保護力顯著提升。

研究指出，接種一劑嬌生疫苗的受試者在接種第二劑疫苗15天後，如果第二劑是嬌生加強劑，則抗體增加4倍；如果以輝瑞疫苗作為加強劑，抗體提高35倍，以莫德納疫苗作為加強劑，則抗體更大幅增加76倍。

此外，包括英國在內，目前已有許多國家支持廣泛接種的阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗進行混打。美國並未給予AZ疫苗緊急使用授權，但此款疫苗與嬌生疫苗採用類似的病毒載體技術。