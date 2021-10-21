新竹縣一名50多歲男子，20日下午前往竹北市某間診所，想要接種BNT疫苗，卻因已打完2劑科興疫苗，無法再接種BNT，醫護人員告知男子此狀況，該男卻無法接受，當場揚言要對醫護人員不利，警方已接獲報辦，正在了解狀況。

此案發生於20日下午，年約50多歲的男子依照COVID-19公費疫苗預約登記平台完成接種預約，並前往診所要打BNT疫苗，卻又主動告知曾經在中國大陸接種科興疫苗，需先上網補登，但補登完畢後，診所依中央指示，告知打完2劑疫苗，不須再接種BNT。

該男疑似無法接受此狀況，當場與醫護人員起了口角衝突，甚至揚言要丟汽油彈等語，威脅醫護人員，雙方不歡而散，警方也接獲此起報案調查中。

新竹縣衛生局指出，在國外接種疫苗可在全國性預防接種資訊管理系統補登，視為有效劑次，但若已經打了2劑其他品牌疫苗，不須再追加補登，且科興疫苗尚沒有混打的人體試驗，國內也沒開放混打。