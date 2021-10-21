台中市議會定期會今天進行專案報告。市議員陳文政希望市府考慮推動垃圾費隨袋徵收，他說隨袋徵收在雙北與台中石岡區實施20年，台北市每日垃圾量從89年2931公噸，下降至每日1000公噸左右，減幅達6成垃圾減量的效果明顯，相關政策已趨於成熟台中應考慮跟進。環保局長陳宏益說，石岡區是921震災後由台北市認養的鄉鎮，垃圾減量除隨袋徵收外，還有垃圾分類亦很重要！

陳文政說，隨袋徵收除「垃圾減量」外，同時也讓「民眾荷包更省」、「對環境更友善」。現行台中除石岡區外，垃圾處理費是隨自來水費徵收，他認為兩者關聯性並不高，因為水用得多、並不代表垃圾一定多，若改成隨袋徵收，才符合使用者付費的精神；台中市環保局也曾推估，若改成隨袋徵收，民眾水費將能省6~7成。

陳文政指出，台北隨袋徵收的專用垃圾袋，是使用碳氫化合物製成，焚化時僅產生二氧化碳和水。台中如使用專用垃圾袋，每日將可以減少上百萬個塑膠袋燃燒後的有害產物，降低對環境、空品的影響。

陳文政強調，民眾對垃圾隨袋徵收可能會有一段適應期，但長遠看起來，明顯利大於弊。當年台中全面落實資源回收時，民眾也經歷過幾年的陣痛期；經過多年後檢視，民眾不但已經養成分類的習慣，也將環保意識內化在生活中。台中市是全國第二大城，垃圾處理問題不亞於雙北，希望市府除了提升焚化處理量，也同步推動垃圾費隨袋徵收，為台中迅速發展所帶來的垃圾處理問題「超前部署」。