新冠肺炎疫情爆發以來，我國實施邊境管制，隨著疫情逐漸趨緩，疫苗覆蓋率提升，各國陸續研擬疫苗護照或鬆綁邊境管制條件；對於我國邊境管制何時鬆綁，衛福部次長石崇良今於行政院會後記者會表示，邊境管制調整要考量國外疫情風險及國內民眾第二劑疫苗完整接種情況，其中，第二劑覆蓋率一定要超過三成以上。

石崇良說，現階段目標是盡快提升國人接種疫苗覆蓋率，目標月底前第一劑達到七成、第二劑達到三成。

至於邊境管制鬆綁條件，石崇良說，第二劑完整接種率一定要超過三成，同時會綜合研判各國疫情跟公共衛生措施、疫苗覆蓋率等條件決定，國內疫情覆蓋率越快達到目標，越快達到邊境管制鬆綁的條件。

第12輪疫苗預約登記開放後，雙北等部分縣市名額瞬間額滿，對此，石崇良表示，這陣子疫苗到貨比較充足，為滿足民眾施打需求，盡量把完成封緘的疫苗盡速發放給地方施打，有些地方調整較快，有些地方調整較慢，衛福部將積極協助。