新北市今與政治大學簽訂課程合作備忘錄，由政大開設大學實體先修課程、高中專班、數位通識、微學分課程，並線上開放課程平台，只要進入「政大數位知識城」網頁，註冊登錄即可免費上課，供新北境內高中生修習並提早參與大學課程，而經大學甄選入學錄取政大學生在入學後即可抵免學分。

新北市副市長劉和然表示，面對新課綱及2022年大學新型考招，如何與大學接軌並做好學習歷程檔案是許多學生及家長關心重點，今年高三學生特別辛苦，學習本質在知識獲得，但卻不得不面對考試，新北首次與頂尖大學簽訂合作備忘錄，開創高中與大學整合課程及教學資源，跨階段、多元性及自主性的課程合作方案，讓新北高中生提早跟大學接觸，看到未來大學樣態，另外很大的附加價值是提供給高中學校很多資源，老師也能教學相長。

政大校長郭明政表示，為提供高中生多元學習及豐富學習歷程的機會，政大已跟北市、台中簽署合作備忘，新北是第3個合作縣市，大學是社會智庫、全社會學習的場所，也是不受外界紛擾的綠洲，政大是人文、社會、科學最好的選擇，現在合作才剛開始都是實驗，期許建立起大學教育向下紮根的目標。

教育局長張明文表示，新北與政大學課程合作，嘉惠新北市學子，更能優化高中的學科知識與教師專業發展，政大也會提供升學講座及系所資訊，作為升大學進路強力後盾，並提供新北市高中課程發展所需諮詢委員，協助進行教師增能及交流活動。教育局預計年底前還會再與2所大學簽訂合作備忘錄，期許未來簽約大學校數達2位數目標。

板橋高中高二同學林緯俊與顏子甯表示，對法政和外文有濃厚興趣，而政大是他們的理想學府，已試用過政大磨課師課程平台，透過線上學習不僅能提前體驗大學課程增廣見識，也能同時豐厚自我學習歷程檔案，對大學校系選擇就能有更清楚的目標。

林口高中校長高栢鈴說，政大是許多高中生嚮往頂尖學府，期待透過合作備忘錄提供各高中更豐沛課程與教學資源，在充足資源挹注下，高中生能適性發展邁向璀璨未來。