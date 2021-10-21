女星周曉涵以無名正妹和逢甲大學校花打開知名度，讓她一出道就備受矚目，周曉涵除了演過不少知名戲劇，擁有氣質甜美外型和D級好身材的她，還被受封為「偶像劇女神」、「美胸女神」，不過周曉涵昨（20日）則無奈透露，她拍內衣代言照拍到一半時，生理期卻突然報到，周曉涵還發現經血從褲褲滲出來，讓周曉涵當下驚叫了一聲、急衝進廁所，所幸有工作人員的幫忙、想辦法解決小插曲，也讓周曉涵苦嘆人生糗事再添一筆：「當女生真不容易呀」。

周曉涵昨在IG透露，生理期在她拍攝內衣代言型錄時來報到，為了避免穿幫，周曉涵以護墊做擋箭牌，一開始勤勞更換還算擋得住「下半場因為疲了倦了 一個不留神 那稱之為經血的傢伙 便毫不留情從褲褲滲了出來 而這件褲褲是下一cut要拍攝的商品」。

周曉涵擁有天使臉孔、魔鬼身材，是不少人心中的女神代表。（圖／本報系資料照片）

周曉涵發現後驚叫一聲、衝進廁所洗褲褲，幸好化妝間內都是自己人，都幫忙想辦法解決問題，周曉涵感性說：「往好處想 好險不是在客戶和攝影師面前洩紅 否則我可能直接棄拍叫車回家」，周曉涵還自嘲，也算她夠豁達，才敢寫出來跟外界分享。

除了自爆糗事外，周曉涵也不忘感謝幫她洗褲褲的夥伴「除了我外婆跟我媽以外 好像還沒人幫我洗過沾血的褲褲 好感動 小姐姐銘記在心」，周曉涵文末還標記苦嘆：「#人生糗事再添一筆 #莫非定律 #當女生真不容易呀」。