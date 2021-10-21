長年支持各大時尚與藝術文化活動的Lexus汽車，繼2019年後，連續三年再度和臺北市政府及VOGUE聯手舉辦臺灣重量級時尚盛事－《2021臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out 時尚自由市》，Lexus今年以環保綠色能源最新車款UX 300e共同響應永續時尚，不但於時尚大秀中精彩現身，更於信義威秀影城的「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」展出永續時尚品牌Story Wear作品，邀請大家一起選擇使用「永續能源」以及「零廢棄時尚」的環保生活方式，享受質感駕馭的同時，一起以最時尚的態度愛護地球。

Lexus致力於將「Experience Amazing」品牌精神體現在多元車主服務之中，除了駕乘品質、售後服務，更結合時尚、美食、音樂、藝文、旅遊等主題，積極舉辦各種活動。品牌也長期和時尚界維持緊密合作，此次Lexus連續三年攜手贊助《2021臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out 時尚自由市》，不受疫情影響，以Lexus最吸睛的全新上市車款UX 300e與ES化身時尚精品，和潮星超模共同為此國際級時尚大秀畫下完美句點。線上線下串連、虛實整合的全新模式，帶來耳目一新的時尚體驗，為臺灣時尚界創造年度話題。