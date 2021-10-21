新北市劉姓男子與1名「阿嬤」交往，卻覬覦她的14歲孫女。劉男前年趁「阿嬤」住院時，藉口「天氣很熱要沖澡」，把孫女載去汽車旅館企圖性侵，但因孫女極力反抗，最終沒有得逞。事情曝光後劉男挨告，台北地檢署偵結，依對未成年強制性交未遂罪將他起訴。

起訴指出，劉男2019年間與受害少女的祖母交往，明確知悉少女當時只有14歲。那年夏季某日傍晚，劉男開車載少女去接祖母出院，但在前往醫院途中，突然藉口天氣很熱，以想到旅館沖澡為由，把少女載往新北市某汽車旅館。

抵達旅館後，劉男立刻露出真面目，不顧少女反抗，強行脫下少女衣物，並以手撫摸胸部、下體等處，甚至伸出舌頭，從少女頸部舔吻到下體，並強拉少女的手觸碰他的生殖器。

劉男最後還把少女壓制在床上，把生殖器放到少女的外陰部磨蹭，企圖性侵，但因少女極力反抗，且在醫院等待的少女祖母及父親一直打電話來，劉男不斷受到干擾，最後只好作罷，而未得逞。

北檢認定劉男犯行，依《刑法》強制性交未遂罪嫌將他起訴，因少女未成年，檢察官並請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重基刑至2分之1。