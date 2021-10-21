大陸今年「雙11」正式開跑，根據界面新聞報導，10月20日晚間是「雙11」預售場直播結束，透過淘寶主播銷售榜顯示，大陸直播帶貨名人李佳琦的直播最終銷售額達到106.53億元（人民幣，下同），而薇婭的直播銷售額為82.52億元，第3名雪梨的直播銷售額為9.3億元，凸顯李佳琦與薇婭的直播戰績持續領跑，遠超其他主播。