破百億！雙11預售首日 李佳琦、薇婭直播戰績出爐 12:142021/10/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 破百億！雙11預售首日 李佳琦、薇婭直播戰績出爐。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸今年「雙11」正式開跑，根據界面新聞報導，10月20日晚間是「雙11」預售場直播結束，透過淘寶主播銷售榜顯示，大陸直播帶貨名人李佳琦的直播最終銷售額達到106.53億元（人民幣，下同），而薇婭的直播銷售額為82.52億元，第3名雪梨的直播銷售額為9.3億元，凸顯李佳琦與薇婭的直播戰績持續領跑，遠超其他主播。 《台北股市》三大法人賣超55.48億元 萬七臨陣脫逃 阿里巴巴啟動2021天貓雙11全球狂歡季 #直播 #雙11 #李佳琦 #薇婭 #戰績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳柏惟罷免案》刪Q經費曝光 民進黨立委喊檢討罷免門檻 12:232021/10/20 政治 《台北股市》盤中焦點股：宏達電、中鋼、環科、富邦媒、元創精密 10:022021/10/20 財經 《台北股市》盤中焦點股：迅杰、敦泰、精剛、映泰、宏達電、無敵 10:192021/10/21 財經 魏如萱台南嗨唱赴漁港買新鮮魚貨餵養兒 03:172021/10/21 娛樂 獵戶座流星雨極大期10／21登場 近滿月影響看頭 11:102021/10/20 生活 又到剁手日 阿里巴巴宣布啟動2021天貓「雙11」 16:402021/10/20 兩岸 台中選情熱 挑戰不敗女王 綠4強搶進 白色力量不缺席 03:132021/10/21 政治 玖壹壹與台東鄉親搏感情 買青草茶跟頭目拜碼頭 22:162021/10/20 娛樂 渣男危機難止血 金宣虎恐賠3.4億 04:102021/10/20 娛樂新聞 2022誰來做老大》台中媽媽市長太強大 綠白挑戰盧秀燕：艱困「準備中」 04:102021/10/21 焦點要聞 《半導體》營運轉佳 華東穩揚 11:272021/10/21 財經 兩岸熱門新聞 又有首富栽了 他曾是亞洲鋁王 現面臨465年刑期 - 兩岸 名家觀點》羅思義：英政府歡迎中國投資有幾分真心 - 兩岸 驚天巨響！瀋陽飯店氣爆 附近商家全毀現場畫面曝光 - 兩岸 史話》我們那代的「正統」史觀（劉良昇） - 兩岸史話 - 言論 英相強生稱不會拒絕來自中國的投資 陸外交部回應了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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