38歲日本男星松田龍平出道多年，曾演出過《NANA》、《無法成為野獸的我們》等超夯日劇，然而2017年他和混血辣妻太田莉菜宣告8年婚姻結束，他的第二春很快開花結果，日前突然爆出喜訊，松田龍平宣布和穩定交往的模特兒Morgan茉愛羅結婚，且明年春天將迎來新生命降臨。

松田龍平和太田莉菜2009年奉子成婚，然而2017年2月，松田龍平正忙著拍攝《四重奏》時，卻傳出太田莉菜不但不照顧女兒，還常常外宿偷吃小鮮肉，夫妻倆也因此鬧到分居，儘管松田龍平一度力挺太田莉菜，最後還是不敵輿論，最後在雙方討論後決定離婚。

2019年松田龍平透過朋友認識小14歲的Morgan茉愛羅，如今2人已經穩定交往三年，20日正式在東京的區公所申請結婚，更在IG宣布好消息，「我們將攜手打造幸福家庭，請大家今後繼續給予指教與關注」，同時透露Morgan茉愛羅已經有6個月的身孕，可以說是雙喜臨門。

今年5月松田龍平和Morgan茉愛羅被拍到在街上大吵，因此讓戀情曝光，如今Morgan茉愛羅懷孕，松田龍平再次奉子成婚，消息一出，不少粉絲都湧入他的IG留言獻上祝福，「恭喜結婚了」、「恭喜結婚，看到龍平幸福覺得很開心」、「恭喜結婚，希望可以很幸福」。