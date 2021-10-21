根據衛福部統計，退化性關節炎盛行率約15％，推估全台有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。但不少患者接受人工關節置換手術後飽受疼痛困擾，振興醫院骨科獨創「定頻微電流」治療，以無侵入性方式減輕疼痛，且減少發炎腫脹，也降低肺栓塞的發生機率。

退化性關節炎國人常見的關節疾病，國內60歲以上民眾約半數都有退化性關節炎問題，70歲以上長者盛行率更高達7成。75歲的陳媽媽長期為退化性關節炎之苦，兩膝軟骨早已磨損殆盡，幾乎無法行走，連強效止痛藥也不能緩解，家屬勸說進行人工膝關節置換術，但她聽朋友說，術後的疼痛及腫脹不適感，十分難忍，她遲遲沒有答應。

振興醫院骨科部主任敖曼冠表示，對於嚴重退化性膝關節炎的病人，人工關節置換術是最後一道防線，但是術後立即伴隨而來的傷口疼痛及下肢發炎腫脹，甚至手術後可能有併發症，包括血栓、手術部位感染、 膝關節不穩定、傷口癒合不良、膝關節活動角度不佳，造成術後恢復期延長及滿意度降低，經常讓病人怯步。

為了避免這些併發症，目前治療方式是早期使用口服抗凝血劑或下肢氣動式加壓套，但這可能反而導致術後引流管血量增加，增加輸血機率，引發另一個風險。振興醫院骨科團隊搜尋了資料文獻發現，定頻微電流（Frequency specific Microcurrent，FSM）對於術後傷口的腫脹及止痛有很大的治療效果，且能夠很快緩解發炎因子的生成，因此嘗試應用在膝關節置換術後患者，發現有很大的功效。

振興醫院骨科部醫師黃祥霖說明定頻微電流治療的原理是，身體每一個細胞都有屬於自己的「自然頻率」，當細胞或器官發生問題產生病變時，生病細胞的頻率會發生錯誤，如果能找到原有的特定頻率並經由外在給予，就可以跟這個病變器官組織產生「共振效應」，受到損傷產生異常的細胞將會被矯正，恢復成為正常的細胞，進而解決身體的病痛。

振興醫院近期針對人工膝關節置換術後的病人進行共振頻率治療，術後住院期間每天治療1小時，大幅改善病人術後腫脹及疼痛，也大幅降低併發症發生，進而增進手術後關節活動度。

原本不願動刀的陳媽媽，下定決心接受右膝的人工關節置換術，術後經由定頻微電流共振治療，疼痛感大大減輕，隔天就下床練習站立，2天後就開始練習走路，直說自己好久沒有這麼輕鬆走路了。