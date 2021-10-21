台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數2天投票，民進黨主席蔡英文聲援陳柏惟，呼籲「不要讓認真的人孤單」；國民黨主席朱立倫則下達動員令，要藍營動員所有力量支持刪Q罷免案，強調這是一場是非對錯的選擇，不是意識形態的對決。
此場罷免案投票人人數為29萬4976人，根據現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，通過罷免案結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，換言之，此案罷免同意票門檻則為7萬3744人。
面對倒數階段，陳柏惟陣營和罷免團體不敢放鬆，其中藍營從上到下全力動員。除黨主席朱立倫喊話「催票」，國民黨團書記長、立委陳玉珍20日也稱自己要「大義滅親」，並以陳柏惟曾用閩南語喊出「大港你贏」為例，直言這樣的國會議員會教壞下一代，這次的罷免案是一場價值觀之爭。前台中市長胡志強也跳出來說「台中是我的家，台中人都是我的家人」，看著一位出口成髒、濫用暴力、信口開河、在中央護航民進黨的民意代表「在我最愛的台中糟蹋我的家人，心裡實在也不好過，呼籲台中海線選民站出來支持罷免」。
國民黨立委江啟臣日前也合體霧峰志工團隊展開市場拜票，呼籲民眾23日一定要出來投票。綠營方面多位立委如許智傑曾說，陳柏惟有信心度過難關，民進黨黨公職也會全力支持。
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