國民黨文傳會21日公開立委陳柏惟十大暴投和罷免心聲，文傳會副主委周柏吟（右起）、文傳會前副主委鄭照新及新北市議員葉元之一同出席高聲吶喊罷免陳柏惟。（鄭任南攝）

立委陳柏惟。（姚志平攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數2天投票，民進黨主席蔡英文聲援陳柏惟，呼籲「不要讓認真的人孤單」；國民黨主席朱立倫則下達動員令，要藍營動員所有力量支持刪Q罷免案，強調這是一場是非對錯的選擇，不是意識形態的對決。

此場罷免案投票人人數為29萬4976人，根據現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，通過罷免案結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，換言之，此案罷免同意票門檻則為7萬3744人。

面對倒數階段，陳柏惟陣營和罷免團體不敢放鬆，其中藍營從上到下全力動員。除黨主席朱立倫喊話「催票」，國民黨團書記長、立委陳玉珍20日也稱自己要「大義滅親」，並以陳柏惟曾用閩南語喊出「大港你贏」為例，直言這樣的國會議員會教壞下一代，這次的罷免案是一場價值觀之爭。前台中市長胡志強也跳出來說「台中是我的家，台中人都是我的家人」，看著一位出口成髒、濫用暴力、信口開河、在中央護航民進黨的民意代表「在我最愛的台中糟蹋我的家人，心裡實在也不好過，呼籲台中海線選民站出來支持罷免」。

國民黨立委江啟臣日前也合體霧峰志工團隊展開市場拜票，呼籲民眾23日一定要出來投票。綠營方面多位立委如許智傑曾說，陳柏惟有信心度過難關，民進黨黨公職也會全力支持。