讓一個人心動，往往靠的不是花言巧語，而是一個無心卻充滿著貼心的舉動。《星座好朋友》網站表示，12星座最容易因為一些小舉動而心動，想攻略他們就這麼做。

牡羊座：鼓勵的擁抱

牡羊座的人大喇喇的，很多時候不是真的沒心沒肺，而是為了保護內心的軟弱，所以當牡羊座遇到挫折的時候，你給予一個鼓勵的擁抱，牡羊座的心也會因此被打動。

金牛座：為了他打拚

金牛座非常實際，不喜歡說說而已，比起好聽卻空虛的話，金牛座更喜歡實實在在的行動，當你為了金牛座打拚，是真的說到做到的時候，也會打動金牛座的心。

雙子座：暖心的陪伴

雙子座看起來雖然一點也不寂寞，但是雙子座的心裡其實很渴望被陪伴，當你怎麼推也推不開，執著的守在雙子座身邊，雙子座也會被你感動。

巨蟹座：掌心的溫度

巨蟹座的內心很敏感，很多時候都需要被支持，才能給予自己更多勇氣，當你在巨蟹座無助的時候伸出援手，巨蟹座也會被你的溫度暖到了心窩。

獅子座：維護自尊心

獅子座太愛面子，有時候強勢只是表面上的偽裝而已，不想被別人戳破，當你不動聲色的為獅子座留住了尊嚴和面子，獅子座很容易因此被你打動。

處女座：你最了解他

處女座很喜歡觀察細節，用細節去了解一個人，也很容易被細節感動，當你無意間記住了處女座的喜歡，並且不小心表達出來，處女座一定會心動。

天秤座：體貼與關懷

天秤座很多時候很悲觀，渴望被愛的同時，卻也覺得自己不會被愛，當你給了天秤座想要的愛，以及有溫度的體貼與關懷，天秤座也會被你打動。

天蠍座：專屬的態度

無論是什麼感情，天蠍座都有一定程度的佔有欲，希望自己是獨一無二的存在，當你只給予天蠍座特別待遇，天蠍座也會把你當成自己的唯一。

射手座：首先想到他

射手座看似對於很多人事物都不在乎，其實射手座很渴望被在乎的感覺，當你把射手座放在第一順位，做什麼都先想到射手座，射手座也會被你打動。

魔羯座：支持與肯定

魔羯座不喜歡被潑冷水的感覺，所以魔羯座總是默默的做著自己想做的事情，當你發現了魔羯座的努力，並且給予支持與肯定，魔羯座肯定會動心。

水瓶座：安靜的傾聽

水瓶座有很多天馬行空的想法，很多人沒辦法理解也聽不下去，當你即使理解不了也是試著安靜的傾聽，水瓶座也會覺得特別暖心。

雙魚座：突然的驚喜

當雙魚座沒有任何期待的時候，你突如其來的一個驚喜，就很容易觸動雙魚座的心，讓雙魚座加倍感受到你的用心。