蔡依林推出全新國際規格單曲〈都沒差(Equal In The Darkness)〉，昨天在社群網站一釋出單曲封面，瞬間引爆粉絲期待！新單曲〈都沒差(Equal In The Darkness)〉是她首次與獲美國葛萊美音樂獎提名的百大DJ Steve Aoki以及被封為「年輕流行歌神」的美國雙白金認證唱作歌手MAX合作，新曲宣傳照更是吸睛，她一襲上身中空露出雙峰，辣度爆表。

新單曲一口氣推出中英文雙語版本，Jolin表示Steve Aoki一直是她心中音樂上的瘋狂發明家，非常期待與他合作，而她一聽到MAX的嗓音就被吸引，形「是會讓我放下手邊的事，好好去聽他的聲音」，而MAX更在Jolin的邀請下苦練中文、演唱中文版，成果讓人驚豔。Jolin表示，聽到這首歌曲時，就非常期待抒情曲風經過Steve Aoki之手後的樣貌，加上被歌詞深深觸動，「歌詞寫到人都會面臨到比較黑暗、脆弱和難過關的時候，在黑暗裡我們都會一樣感受到恐懼，都沒有差別，我聽到時剛好也是我在某一種情緒低潮當中，希望可以看見曙光那一刻到來，這首歌就可以告訴大家不用只展現最好最堅強的一面，就覺得要加入這個合作。」

蔡依林宣傳照辣度爆表。（Liquid State提供）

不過因為疫情，她和SteveAoki及MAX的合作必須要配合彼此的時差，現在習慣晚上11點就入睡的Jolin，為了討論音樂，常在凌晨兩三點調好鬧鐘起床溝通相關事宜，為了這首歌打亂作息也沒問題。曾入圍葛萊美音樂獎最佳製作人的Steve Aoki也表示能參與這首歌非常開心，「除了歌詞表達出『我們都只是黑暗中的芸芸眾生，是平等的』理念，也很興奮能將我所有的熱情和心血帶到這個與蔡依林和MAX合作的歌曲中，我們能夠跨越時區合作，我認為我們能夠為大家創造出特別的東西。」

蔡依林宣傳照辣度爆表。（Liquid State提供）

被美國音樂公告牌Billboard稱為「最受歡迎的流行歌星之一」的MAX，為了這首歌第一次接觸並學習中文，表示能夠與蔡依林和 Steve Aoki兩位頂尖藝術家們合作非常榮幸，「我和Steve Aoki相識已久，他的專業度及製作能力令人敬仰；蔡依林的才華讓我無限欽佩，她的聲線動人，而她對待工作的專業態度是讓我努力學習中文的動力，此次合作絕對是令我難忘的經歷」。

〈都沒差(Equal In The Darkness)〉描述「在黑暗中，我們都會膽怯，而正因為這樣，才讓我們大家都變的平等」的概念，當情緒陷入黑洞時，Jolin表示自己迎接光明的方法就是「寫日記」：「我會靠寫日記來陪伴我自己，這是我愛自己的方式，是一個很私密卻很實在的陪伴。」她笑稱這兩年自己偏懶惰，一直在體驗因為疫情改變的生活節奏，放慢腳步，尤其因為疫情，比較常待在家中，竟愛上打掃，「因為長時間待在家裡，會比較注重家裡的整潔，覺得待在整潔的環境會更舒暢，打掃真的是有很神奇的魔力」。