DJI通過全球直播發表了全新電影攝影機DJI Ronin 4D。Ronin 4D 從 DJI 多年以來在專業影視領域的技術積累和實踐中蛻變而成，是彙聚電影級影像系統、四軸雲台系統、LiDAR 雷射跟焦系統和無線圖傳控制系統的整合式拍攝解決方案，為專業影視團隊、視頻工作室和個人創作者提供觸手可得、簡單易用的創作工具，並帶來更加高效的拍攝體驗。

作為DJI首款電影攝影機，Ronin 4D運用DJI眾多先鋒技術，搭載了全片幅旗艦相機 Zenmuse X9，提供超高規格的攝錄性能，滿足電影級拍攝需求。在傳統三軸雲台的基礎上加入第四軸，創新性地將電影攝影機與專業雲台系統融為一體。

Ronin 4D還配備了最新的 LiDAR 雷射跟焦系統，業界首創的視覺化輔助跟焦系統在拍攝時能快速定位並準確追蹤焦點，為創作者帶來前所未有的跟焦體驗。此外，Ronin 4D採用全新的O3 Pro圖傳技術，通過圖傳高亮度監視器可以遠端控制跟焦、雲台、開啟或停止錄像以及調整相機參數，提高團隊拍攝效率。

DJI資深產品經理Paul Pan在發表會直播時表示，DJI Ronin 4D 是DJI首款電影攝影機，它來源於 DJI 積極投身專業影視研發的積累和對當下影視創作的洞察，承載了DJI追逐創作自由的夢想，DJI也希望Ronin 4D可以幫助更多創作者放飛想像，把所想變為現實。