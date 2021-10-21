塔利班今年8月掌控阿富汗後，俄羅斯就極端組織伊斯蘭國（IS）和毒品走私興起的威脅提出警告，塔利班今天同意與俄羅斯、中國和伊朗合作，維護區域安全。

法新社報導，塔利班（Taliban）高調參與這次在莫斯科舉行的會談，期間有10國呼籲提供阿富汗「緊急」人道援助，並稱近期自阿富汗撤軍的國家應出資協助當地重建。

這次會談前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）警告，IS戰士聚在阿富汗北部散播宗教及種族不和。蘇聯曾與阿富汗接壤，莫斯科至今仍視這個地區為後院。

蒲亭上週說，約2000名效忠IS的戰士在阿富汗北部聚集，且他們的首領打算派人喬裝難民，前往中亞鄰國。

參與莫斯科會談的國家在聯合聲明中指出，他們關切恐怖組織的行動，並「重申繼續促進阿富汗安全的意願，以對地區穩定做出貢獻」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會議中批評美國官員缺席。他稍早表示，與IS有關聯的戰士和蓋達組織（al-Qaeda）都試圖趁虛而入。

與會國家在聯合聲明中呼籲塔利班「實行適當穩健的內外政策」以及「對阿富汗鄰國採取友好政策」。

在國內政策方面，他們要求塔利班「尊重族群、婦女和兒童權利」。

這次會議前，塔利班代表曾與歐盟和美國官員見面，也曾赴土耳其，希望獲得國際社會正式認可和援助。

塔利班此刻亟需盟友，因為阿富汗在失去國際援助、食物價格上漲和失業率激增的情況下，經濟正處於險境。