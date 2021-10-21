高鐵延伸宜蘭選址爭議延燒，原本4個方案引爆民進黨派系茶壺風暴，現又傳出多了位於宜蘭市的第五、六個方案。行政院發言人羅秉成21日在行政院院會後記者會表示，各方高度關注該案，也提出很多意見，請交通部要傾聽各方的意見及批評，秉持「尊重專業、切合民意」的原則。

交通部針對高鐵延伸宜蘭案，原有四城、宜蘭（台鐵）站、縣政中心站、羅東站4個選址地點，宜蘭政界近期拋出位於台鐵宜蘭站和縣政中心案中間的「第五方案」，交通部也提出在縣政中心西南側另覓新地的「第六方案」，規畫高鐵宜蘭站將和台鐵宜蘭新站共站。

針對高鐵延伸宜蘭選址又多出新方案，羅秉成表示，這是一個高達1700億元的重大交通建設，也會造福宜蘭民眾和地方繁榮，選址問題眾所關注，地方也有很多建議方案。

羅秉成強調，高鐵延伸宜蘭選址案還在鐵道局顧問公司評估，交通部尚未把方案送到行政院，行政院秉持開放態度，各方意見及其他方案，請交通部予以傾聽蒐集各方案利益得失，尊重專意、切合民意，希望能有圓滿的結果。