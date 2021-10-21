為爭取五倍振興券帶起的消費商機，產銷PGO品牌機車的摩特動力宣布，推出「PGO振興加值大禮包」，自即日起持振興紙本券購買全新上市 PGO Spring 125機車，則可獲得價值2000元精品券。

摩特動力指出，以法式浪漫、簡約經典的外型而打造的Spring 125，不僅解鎖防盜新科技 NFC Keyless，更加上全新開發智能APP，高顏質的Spring，集智慧、科技、浪漫於一身。多項貼心標配的Spring，結合Keyless無鑰匙系統，搭配NFC智慧鑰匙卡片使用，收納便易外，還能確保極高防盜性；搭載Robust Cooling Technology油冷高效能動力技術，大幅提升引擎降溫效率，確保高速運轉耐久犀利；低座高、舒適寬敞大空間，無論自載、雙載都能感受到無比的自在；Spring 125搭載前後雙碟，可選配CBS或ABS煞車系統，有效煞停最安心。

PGO本次搭上振興列車，除了經典招牌J-bubu 125 ABS車系、CP之王BON 125ABS 車系，持紙本振興券加倍原廠購車金外，Spring 125推出振興大禮包，免登記！最超值！可享原廠精品組合（造型風鏡、車身保護架、後靠背等），視精品券面額兌換，再搭配汰舊換新方案，最高補助享有14300元，再享指定縣市發票登錄加碼抽。