迎接國旅熱潮，並響應交通部「全國交通安全月」喚醒全民交通安全意識，台灣最大共享汽車品牌iRent，領先業界宣布推出全新「共同承租人」機制，讓同行者也可以一同使用車輛。在保障租車權益之餘，也可換手駕駛，降低長時間駕車對精神上的影響，讓用車人與用路人更加安全有保障。此外，為鼓勵大眾多利用新功能所帶來的好處，iRent推出「邀請新朋友，共同承租送時數」活動，每車次最多送出180分鐘免費租車時數。

iRent表示，隨著共享運具的普及與疫情期間生活模式的改變，更多人選擇以共享汽機車作為旅遊交通工具。惟過去每筆租車訂單（每輛汽機車）僅限承租人可駕駛或騎乘，考量到行程安排中可能因較長的移動距離或用車時間，導致疲勞駕駛而產生的潛在危險。iRent宣布在全國交通安全月啟動大眾期盼許久的「共同承租人」服務。主承租人可以在取車前，將符合用車資格的同行iRent會員加為「共同承租人」，共同承租人即可在租車期間換手駕駛、操作該租用車輛，並享有同等用車保障（租、還車動作仍需由主承租人執行），更加人性化的用車制度，讓行程安排既便利又多元。此外，共同承租人制度也適用iRent安心服務，只要銅板價，一起上路有保障。

為鼓勵更多人加入共同承租人計畫，一起打造更愉快、更安全有保障的用車環境，iRent祭出史上最大優惠組合，即日起至12月30日，iRent會員只要邀請新朋友加入iRent，首次一起完成共同承租人訂單後，每車次最多送出180分鐘，新會員搭配「推薦碼」、「小學堂」等活動，最高可獲得360分鐘免費時數。鼓勵大家可以彼此換手，一起用車。除了降低疲勞駕駛風險之外，也能一同享受開車、騎車出遊樂趣，讓「共享」精神再進化。