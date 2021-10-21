全台評鑑規模最大、涵蓋34個業種與364家企業的「臺灣服務業大評鑑」，今年邁入第十屆並首度納入共享機車業，GoShare移動共享服務即摘下「共享機車業」金牌獎桂冠，並獲得「服務尖兵獎」與「2021 年度20家魅力服務品質精選」的肯定！洞悉用戶需求，GoShare打造出集創新產品、創意巧思與完整服務於一身的體驗金三角，在短短兩年內吸引逾百萬用戶、帶動共享機車熱潮，更為台灣都會交通轉型與永續城市發展注入前所未有的嶄新能量。

根據「臺灣服務業大評鑑」神秘客三個月的嚴格稽查與評選，GoShare流暢的App操作、多元車款與貼心配備均領先同業；一線客服團隊更以親切而高效的專業服務為用戶解決問題，獲得神秘客讚賞。GoShare新事業總監姜家煒出席頒獎典禮時強調：「共享機車業受到越來越多消費者的關注，作為接軌公共運輸系統的一環，在城市運轉中逐步扮演關鍵角色。GoShare 不只是一個單純的代步工具，而是透過科技創新與風格玩味，讓產品足夠簡單好用、服務足夠優質用心、互動足夠驚喜有梗，為大家的日常生活『加值』、共創美好。我們相信，只有把用戶體驗擺在第一位，才能造就永續的品牌和蓬勃的產業。」

秉持這一理念，GoShare面對今年疫情升溫，迅速部署全方位應變機制，多項防疫措施與新服務讓用戶倍感安心。消毒巡檢小組在六大GoShare服務縣市的每一個行政區駐點，每日完成6500輛GoShare車輛清消，並即時回報政府。三級警戒期間，GoShare每周送出與逾期騎乘金等值的騎乘金，呼籲用戶於疫情緩和後再盡情使用；更為仍須外出的上班族，量身打造可七天獨享一輛GoShare的訂閱制周租體驗。此外，GoShare發揮品牌玩心，推出一系列視訊虛擬背景、著色明信片、暖心海報等「居家創意工具包」，傳遞好好在家、共同防疫的正能量。

GoShare持續突破，拓展使用情境與服務內容，從「移動」出發，串起GoShare用戶的專屬福利，不僅「寵粉」，更創下業界新標竿。觀察到許多消費者喜歡騎GoShare聚餐赴約，以「GoShare Select 挑剔指南」正式跨足美食圈，攜手攻下台北多家大型公有零售市場無現金交易的永豐銀行，在GoShare App內整合「SCAN & PAY」掃碼支付的結帳功能，至25家台北人氣餐廳消費就有最低六四折起的獨家優惠。今年10月，GoShare進一步整合Gogoro生態系資源，發布「GoShare 小豬撲滿」服務，用戶騎GoShare就能零門檻自動獲得Gogoro購車折抵福利，再搭配花旗饗樂卡支付騎乘費用，今年底前到全台Gogoro實體門市購買任一車款最高現折4400元，加速擁有心儀座駕。