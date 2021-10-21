停牌16天之後，恒大物業約200億港元交易額的股權出售案宣告終止。中國恒大、恒大物業、合生創展20日晚間同時公告，由恒大集團出讓恒大物業股權給合生創展旗下公司的交易宣告終止，3家股票將於21日起復牌。值得一提的是，終止是由賣方恒大所提出的。另值得注意的是，在宣布終止這筆交易前，恒大剛完成一筆付息，但後續流動性仍是困難

對於交易喊卡，恒大方面表示，受讓方也就是合生創展，未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件；合生創展則公告是「被」終止收購的，主因是恒大方面提出修改付款條款，強調不接受恒大聲稱解除、終止該協定的任何實質內容。

據《中國基金報》引述公告內容，合生創展旗下公司之前與中國恒大、 恒大物業簽訂協定，將由恒大向合生創展轉讓恒大物業50.1％股權，對價約200.4億港元，相當於每股3.7港元。而恒大物業停牌前股價為每股5.12港元。恒大說明此次出售為公司解決流動性危機措施之一，但如今該計畫已終止。