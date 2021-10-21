高雄市「城中城」大樓火警造成多人死傷，台北市消防局21日前往信維大樓實兵演練搶救，副市長黃珊珊指出，信維大樓雖然消防設備檢驗合格，但還是希望能早點透過都市更新改善居民居住環境，另由於去年錢櫃林森店大火事件，明年起要求8樓以上建物要公安申報，不過，像信維大樓僅6樓，可能會有漏網之魚，須想辦法精進。

消防局今早前往位在信義路四段、市中心精華地的信維大樓實兵演練大火搶救，黃珊珊指出，去年台北市發生錢櫃大火事件，對於商用建物完整清查，信維大樓1樓有很多店鋪，地下室原本是市場現已停用，樓上則有不少小坪數住宅，住了不少長者，居住品質很差，消防設備檢查雖然合格，但要很注意逃生路線，因為加裝鐵窗，萬一發生火警要搭梯搶救，必須討論如何改善救災，看還有無更精進做法，希望早點辦都更。

黃珊珊表示，過去北市要求16樓以上每年要公安申報，2013年起降低至11樓以上，因為錢櫃大火問題，明年起8樓以上要申報。

她說，市府不定期抽查建物有無堆積雜物，像這些社區，因為家裡很小，有些物品都堆在外面，的確是生活的困難，建管會再加強怎麼讓這些地方達到安全、完善逃生，讓消防員也有安全的救災環境，尤其住商混合發生火災機會更大，像信維大樓只有6樓，還沒列入8樓以上要公安申報，可能反而是漏網之魚，會一起再精進。