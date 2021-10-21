孫可芳演出《四樓的天堂》。（公視提供）

孫可芳與陳如山演出《四樓的天堂》。（公視提供）

孫可芳與黃秋生對戲。（公視提供）

謝盈萱的哭戲感人。（公視提供）

謝盈萱演出《四樓的天堂》。（公視提供）

公視療癒劇《四樓的天堂》由導演陳芯宜、金鐘編劇樓一安打造，台港跨海合作金獎團隊，卡司包括影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬獎最佳新人范少勳等人。

本周將迎來戲劇高潮，謝盈萱與潘麗麗母女對手戲進入白熱化，最虐母女檔虐出新高度，逼觀眾又哭又痛心。孫可芳飾演一個找不到自己定位及認同的歌手也將登場。

孫可芳這次飾演「暗黑女神」歌手Leto，深邃黑色眼線、一頭齊瀏海、一身黑衣，腳踝扭傷仍穿著又重又高的高跟鞋，與四分衛陳如山飾演的製作人KZ在劇中是一對情侶。最巧的是，孫可芳接這個角色前，在工作上腳踝扭傷韌帶裂掉，後來接到這個一樣是腳扭傷的角色，對於角色更有感覺。

孫可芳說：「劇中角色Leto是個沒信心、不知道自己要什麼的人，這個部分跟我比較不一樣，我算是一個滿有想法的人，也喜歡自己做決定。」印象最深刻的部分就是與影帝黃秋生的對戲，「秋生哥非常和善，常會分我們分享經驗、一起對詞；他眼神非常有力，真的是一眼就會把你看透。我們第一次對的那場戲我印象非常深刻，他看著我的眼睛，一句一句說角色的病徵，當下整個從前面被看穿到後腦勺，那種氣場跟穿透力，讓我好像在秋生哥面前沒穿衣服似的。」

片尾曲〈戴面具的人〉也首度曝光，歌曲由守夜人樂團量身打造，歌詞由陳芯宜、樓一安撰寫。導演陳芯宜說：「寫歌詞的時候扣著：戴面具的人前人後、面具在笑但可能心裡是在流淚的人物設定，再加上，暗黑女神會包容所有找不到認同、找不到慰藉、破碎的靈魂等等的人，黑夜撫慰這些人，等等的意象在想歌詞。」

片尾曲為守夜人演唱的版本，但只有在影集中才能聽到孫可芳演唱版本。孫可芳之前挑戰過音樂劇，邊演邊唱邊跳非常不容易；這次除了歌唱的挑戰，導演還希望改變音色、帶有工業風、嗓音要有滄桑慵懶與爆發力，必須唱出「替那些沒有故事的人發聲」的力量。孫可芳為戲苦練3個月，後期更與配唱老師苦練多次。

另外一大看點是，謝盈萱與潘麗麗將使出殺手鐧級的驚人演技，「最虐母女檔」相愛相殺相逼，既壓抑又酸楚。劇評推薦：「謝盈萱，雖然陳嘉玲的印象依舊太過深刻，但是我可以從她的表演中感受到她內心的那種酸楚、難受和不捨，以及面對母女關係拉扯的焦躁，我也期望能從她在其他集數裡的表現中，學到一些面臨相同生命課題時的勇氣。」