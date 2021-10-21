台中市傳出有5人在注射新冠肺炎疫苗後，疑因不良反應死亡個案。台中市衛生局21日指出，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報疑注射疫苗後死亡131人，新增5例死亡通報個案，其中55歲及23歲女性無疾病史，打完第1劑AZ疫苗後死亡，另54歲女打完BNT第1劑後死亡案例。

台中市衛生局指出，第1案為61歲女性，疾病史調查中，10月7日接種AZ疫苗第2劑，10月11日早上叫喚不醒送醫診治，經檢查疑似膽囊炎，10月14日診斷疑似腦膜炎，10月19日死亡，死因調查中。

第2案為55歲女性，無疾病史，7月16日接種AZ疫苗第1劑，接種後出現眩暈、疲倦等針對症狀分別就醫治療，9月2日嚴重頭痛就醫，經住院檢查診斷為急性骨隨性白血病，10月3日死亡，死因為急性骨隨性白血病。

第3案為49歲男性，有糖尿病、洗腎病史，9月25日施打AZ第2劑，有發燒情形，10月10日發現個案在家死亡，10月12日經法醫解剖，可能死因：右側基底核出血、心臟肥大。

第4案為23歲女性，無疾病史，9月10日施打第1劑AZ疫苗，9月29日發現無呼吸心跳，經法醫10月7日解剖，死因為兩肺水腫、右心室擴張。

第5案為54歲女性，有腦血管畸形病史，家屬主訴個案於10月15日施打BNT疫苗第1劑，18日發現叫喚不醒，送醫無效宣告死亡，死因調查中。

台中市政府表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

另外，台中市衛生局指出，截至21日上午8時，台中新冠疫苗第1劑接種人數為186萬5684人，全人口涵蓋率為66.24％，完成第2劑接種人數為68萬9717人，第2劑涵蓋率為24.49％，總計接種人次為255萬5401人次。