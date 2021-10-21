瀋陽商住樓爆炸已致3死30餘傷，一公車被波及臨街三層樓全毀。（澎湃新聞）

10月21日8時20分，瀋陽市和平區太原南街222號發生爆炸，引爆衝擊導致附近樓體受損，現場一輛公車被波及。遼寧省、瀋陽市領導和公安、消防、應急、衛健、城建、燃氣等部門第一時間趕赴現場進行處置。目前，事故已造成3人死亡，30餘人受傷，傷患均已送醫救治，事故調查及後續救援工作正在進行中。

據報導，位於瀋陽市和平區太原南街222號（王二牛烤骨頭店）發生的爆炸事故，已確定的現場死者一人。目前，事故已造成3人死亡，30餘人受傷，傷患均已送醫救治，事故調查及後續救援工作正在進行中。

遼寧瀋陽太原南街南七馬路一飯店發生爆炸事故，初步判斷為燃氣爆炸，相關部門正在現場處置。據瀋陽市和平區委宣傳部官方微博「@和平」發布消息，爆炸周邊多家商鋪和居民樓受影響，事件發生後，和平區公安、消防、應急、城建、屬地新華街道辦事處及燃氣供電供水等相關部門已趕到現場應急處置。目前事件原因正在調查當中。

澎湃新聞報導，遼寧省應急廳相關工作人員21日9時許說，初步判斷為燃氣爆炸。現場視訊顯示，街道上一片狼藉，附近部分建築有坍塌，地上堆有建築材料，現場有民警正在處理。

現場附近一名商鋪的老闆指出，早上附近商鋪發生了爆炸，隔著有幾家鋪子，把他家玻璃都震碎了，今天沒辦法做生意。其他方面沒有受到影響。現在店鋪周邊已經拉起警戒線，消防、警方已到現場。

在附近小學上班的網友「Candy甜甜的」回憶，當時聽到一聲巨響，地面有晃動感。其稱，所幸學校沒有人員受傷。該網友還稱，整條街一片狼藉，他們學校也有一塊玻璃被震碎了，有個房間天花板掉了下來。

另據遼寧省消防救援總隊官方微博消息，10月21日，接群眾報警，瀋陽市太原南街南七馬路宜春社區東區疑似發生燃氣爆炸。8時25分，南京北街消防救援站出動3車、10人前往現場救援。