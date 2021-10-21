英國和紐西蘭針對一項自由貿易協議原則上達成共識，該協議旨在降低關稅、改善服務貿易，並讓英國距離加入更廣泛的跨太平洋貿易協議CPTPP更近一步。

法新社報導，在歷時16個月的商談後，英國首相強生（Boris Johnson）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在視訊通話中達成這份原則上的協議。

強生表示這是強化英紐邦誼、並讓英國與印太地區緊密結合的「重要時刻」。

倫敦表示，這項協議取消了英國出口商品的關稅，如服飾、鞋類、船舶和推土機等。英國與紐西蘭間去年貿易金額估計達到23億英鎊（約新台幣907億元）。

而紐西蘭出口英國的紅酒、奇異果和肉品等關稅也將取消。

阿爾登說：「這是我們有史以來最好的協議之一，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）復甦的關鍵時刻達成。」

據路透社報導，阿爾登表示，協議生效當天起，兩國97%產品的關稅都將取消。

這項協議也符合英國尋求在印太地區更具影響力的外交政策，以抗衡中國的全球影響力。

這項協議花了比預期更長的時間才敲定，比目標日期晚了近2個月。英國在野工黨（Labour Party）批評這份協議傷害農民，且無助於就業、出口或經濟成長。

不過，英國各部大臣將其視為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的另一塊墊腳石。CPTPP由澳洲、新加坡和墨西哥等11國組成。

此外，阿爾登也肯定協議中旨在促進毛利人參與貿易和解決原住民問題的條款。

條款中包括兩國承諾，要找出適當方法來促進毛利傳統哈卡舞（Haka）「卡馬泰」（Ka Mate）戰舞的承認與保護。