大陸國務院今日（21日）公布任命香港海關副關長何珮珊出任香港海關關長，接替退休的原香港關長鄧以海，是香港海關自1909年成立以來首位女關長，亦是香港歷來首位由紀律部隊晉升至最高級的女首長，香港特首林鄭月娥21日表示，何珮珊她具備管理和領導才能，深信她定能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。

香港海關關長人選由香港行政長官建議，再得到大陸國務院批准。大陸國務院今日決定，依照香港行政長官林鄭月娥的提名，任命何珮珊為海關關長。

對於何珮珊的任命，林鄭月娥表示：「何珮珊在香港海關服務三十年，擁有豐富的部門運作經驗。她具備管理和領導才能，我深信她定能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。」

何珮珊在2019年1月中升任為海關副關長，是該部門歷來最高級女官員，外界早已關注她會否成為首名紀律部隊出身的「一姐」。她首次以副關長身份出席海關年度總結記者會，被問及感受時，感謝部門及關長的信任及其他同事支持，指最重要是專注於工作，協助關長帶領部門面對挑戰。

時任關長鄧以海當時表示，性別不是升遷的考慮因素，強調以內部晉升挑選關長是最理想做法，港府一直按照既定程序，考慮個人才能、經驗、領導才能和潛質等因素任命部門首長，不過直言如出現女關長，有利鼓舞同事士氣。