曾獲選「最想一夜情的YouTuber」冠軍的網紅奎丁，近日捲入Youtuber小玉「AI換臉」事件，備受困擾。而奎丁之前也曾在自己業配聊天軟體的影片中，側錄到1名神祕女子的自慰影片，因而遭女子控告妨害祕密。不過，雙方後來私下以金錢和解，被害女子已撤告，台北地檢署因此處分奎丁不起訴。

被害女子日前向媒體爆料，稱她今年5月間在聊天軟體「S Talk」陪客戶聊天，並應客戶要求露胸部、露私處，在鏡頭前自慰，沒想到事後被朋友告知，當時的私密影片竟出現在奎丁的影片中。

奎丁當時解釋，該影片是與「S Talk」合作的業配，影片主要是呈現軟體的使用情形，影片上架後不久，就接到業者通知下架。不過，受害女子認為損害已經造成，仍然報警提告。

檢警調查，奎丁的業配影片有將受害女子的自慰片打上馬賽克，而且側錄的時間很短，根本無法辨識身分，甚至看不出受害女子的動作，最多只能從呻吟聲判斷受害女子可能在自慰。

不過，檢察官在全案偵結之前，奎丁就和受害女子達成金錢上和解，受害女子也表明願意撤告，因此處分奎丁不起訴。