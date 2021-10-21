繼鳴日號觀光列車入選2020 Good Design Award之後，台鐵局新城際列車EMU3000今日也傳出好消息，日本Good Design官網宣布，由日立製作所、台鐵局及台鐵美學委員等三方協力合作EMU3000新城際列車，獲選2021年「最佳百大設計（Good Design Best 100）」，是台灣大眾運輸載具首次獲得此項殊榮。

Good Design是國際四大產品設計獎之一（另外3個是德國 IF、德國紅點、美國IDEA），競爭激烈，以2020年為例，計有4769項作品參賽，僅1395件作品入圍獲獎。

台鐵局新聞稿表示，推動美學復興，主要源於108年2月當時推出的環島之星觀光列車引起批評，台鐵遂成立美學設計審議諮詢小組，是政府部門首創，才會有鳴日號觀光列車、最美區間車EMU900及今日獲選Good Design最佳百大的EMU3000等成果。

評選委員的評價是：所謂「台灣特色」的列車，不單指個別列車設計，而是考量整個鐵路車輛設計的方案。EMU3000將「台灣特色」的深層意涵轉為語言及簡潔外觀，搭配柔和洗煉的內裝，完全沒有華麗或奇異的元素，卻富有質感。

EMU3000目前已有3編組列車運抵台灣，預期12月底投入營運。