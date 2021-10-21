黃瑋昕推出單曲〈到底戀愛是個謎還是個癮〉。 （新禧未來音樂提供）

黃瑋昕不斷思索著人類究竟在愛情裡追求的是什麼。 （新禧未來音樂提供）

來自馬來西亞的唱作女聲HAEZEE黃瑋昕，在2018年受邀參加節目《這就是歌唱・對唱季》與J Sheon成功組隊，甚至還曾唱到J Sheon跪倒裙下，優異表現不但受到節目發起人之一李榮浩盛讚「哇！這個厲害了！她唱的是那種R＆B、Soul的東西，就是比較靈魂樂的」，更受到網路上一片好評；原本她只是抱著玩票性質參加節目，卻因為節目中對唱和J Sheon變成音樂上有共同話題的好朋友，幾經考量，她決定放下美國婚禮樂手的工作，回到亞洲發展歌唱事業。

她來到台灣後，透過J Sheon介紹認識了米奇、剃刀、孫盛希等音樂圈朋友，開始以獨立音樂的方式發表作品。她在今年正式加盟『Z Global Music 新禧未來音樂』成為新公司旗下第一位簽約發片歌手。

黃瑋昕從小學古典鋼琴，小時候家裡是聽華流音樂，直到考取柏克利音樂學院，才開始大量接收西洋音樂，她說「我從馬來西亞到美國讀書，音樂環境整個大改變，文化衝擊最大的是黑人音樂，一開始聽的都不是以歌手為主的曲風，比較多的是樂團，是那種靈魂樂團的東西，直到參加《這！就是歌唱・對唱季》才開始認真去聽有VOCAL的聲音」。

她即將在11／12推出首張專輯《LOVE MAZE》， 搶先在10／29推出全新單曲〈到底戀愛是個謎還是個癮〉。

對於錄音前的準備，她表示配唱前兩天絕對不碰酒，她佩服喝了酒才能開嗓的歌手，「我是那種喝了酒反而會縮嗓的人，這比較吃虧一點，我覺得錄音前睡飽很重要，而且我一定要吃油的東西」；配唱時注重燈光氣氛的她，有時會將燈光完全關暗，也會選擇坐著唱，跟一般歌手的習慣很不一樣。

她說「對什麼東西都很有興趣，但雙子座有時候是三分鐘熱度，不過我其實蠻迷西洋棋的，最近又想要學滑水運動、衝浪，玩西洋棋甚至可以玩到不睡，做音樂做到一半，也會約製作人一起玩。覺得開始玩棋之後，看東西會有不一樣的切入點，這讓我蠻驚訝的」。