雙溪虎豹潭落水意外已經第6天，仍有一名劉姓女童失蹤，新北市長侯友宜表示，今天重新調整，重點擺在北勢溪中段，從下游網上搜尋，不放過草叢、石縫及滴水深處，儘速找到目前唯一失蹤者劉小妹妹。

侯友宜說，已經連續搜6天，天氣一直不是很好，所有的搜救同仁真的非常辛苦，面對搜救環境隨時會有變化，今天會虎寮潭往上開始做好搜救。

侯友宜說，因為河床比較寬廣，可看得出很多兩岸間的雜草，目前透過清潔、警消與搜救犬來搜尋，希望藉由今天改變的搜救方式，快速地找到剩下唯一的失蹤者劉姓女童，期待今天會有一個結果出來。