「松山之亂」案，唯一被依毀損公物罪起訴的黑衣人徐權，台北地方法院審理期間他雖然與派出所警員以一台電腦螢幕及8000元成立和解，徐男也求緩刑，但法官審結後，依損壞公務員職務掌管物品罪將徐判刑6月，可易科罰金，沒有緩刑宣告。可上訴。

今年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，檢方偵結後，僅起訴砸壞電腦的徐權。

台北地院審理後認為，徐權與時任松山分局督察組教官楊忠蒞在外發生糾紛，即尾隨楊進入松山分局中崙派出所內欲找楊理論，遇事不知理性、冷靜處理，無視在場執行勤務員警之勸阻，竟舉起鐵椅恣意砸毀員警的公務電腦螢幕。

北院考量徐權與告訴人調解成立，但因松山分局不同意和解，而尚未履行，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。