玉姓韓籍男子，2019年3月因膽囊發炎，到振興醫院看診，操刀的劉姓外科醫師卻因疏忽誤剪總肝管，導致玉男術後膽汁滲漏引發黃疸，案經其他醫師診重新接合總肝管，玉男忍受1個月不適，控告劉醫師過失傷害，士林地檢署偵結，檢察官認為醫師使用金屬夾子夾錯位置，涉犯過失傷害，依法起訴。

劉男診斷玉男膽結石，需要進行切除手術，前年3月26日中午，以金屬夾子夾在膽囊管與膽囊之間，進行燒灼截斷並取出膽囊，術後，玉男覺得不舒服，全身發黃，他立即轉院到榮總求助，醫師告訴他，留在肚子的金屬夾子旁有膽汁滲漏，但因傷口發炎，治療需等消炎才能手術。

直至5月17日，榮總醫師進行總肝管腸吻合手術，發現振興醫院術後，劉醫師將2個金屬夾子夾在總肝管上，檢察官訊問時，劉否認夾錯，認為阻塞的原因很多，可能是發炎、纖維化、殘留石頭堵住等，術後併發症的機率為0.1到1.71。

檢察官委由醫事審議委員會鑑定，認定劉醫師「並無過失」，但檢察官依鑑定報告，認為總肝管併發「狹窄」的機率僅0.09％，而玉姓病患遭「截斷」的機率更是小，若劉醫師按照手術視野的規則，將傷口確實張開，應沒有失誤的可能，認定劉醫師疏於注意，須負起過失責任，依法起訴。