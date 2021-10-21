受到新冠肺炎疫情影響，辦理30年的寒士尾牙連2年不辦桌。人安基金會、創世基金會、華山基金會聯合辦理的「寒士尾牙」，原本每年會在全台各地舉行寒士尾牙邀請弱勢族群吃「辦桌」，去年及今年卻接連受到疫情干擾，因此均規劃為發放個人愛心年禮。

「寒士吃飽活動」已經舉辦了30年，至今累計辦理3萬餘桌，讓30餘萬人次的寒士共享春節歡樂。以前年為例在全台共有4070桌、4萬餘名寒士參與，前總統馬英九曾多次參加此活動。

據人安基金會統計，今年規劃全台將發放1萬2000份愛心年禮，提供如罐頭等可長期貯放的食品，目前全台需要約1200名志工，呼籲民眾也可擔任志工協助；人安基金會今天邀請藝人夏于喬擔任愛心大使，她也贈送親手繪製三幅畫將於25日於人安基金會粉絲團公益拍賣，盼為第32屆寒士吃飽30起跑有個好的開始。

捐款可洽愛心專線：(02)2836-1600 分機189或人安基金會官網。