據《星條旗報》19日報導，美國陸軍實施近30年，以皮尺測量官兵腰部等處的圍度，進而掌握體脂肪量的做法很可能走入歷史。美陸軍官員證實，北卡羅來納的布拉格堡正引進3種最新科技來分析官兵身體組成，藉此評估身體組成與傷病、戰場運動表現的關係。

陸軍衛生官員證實，這項研究由陸軍初級訓練中心（U.S. Army Center for Initial Military Training），與環境醫學研究所(Research Institute of Environmental Medicine USARIEM)共同進行。

陸軍透過3種最新測量科技，在布拉格堡針對約1500名士兵進行測量。最後再將取得的結果，與過去近30年來皮尺測量而得的數據比較，進而了解官兵腰圍尺寸、身體組成與健康之間的關係。

舉凡參加這次實驗的官兵，都須接受4種不同的身體組成評估。第一種是傳統的皮尺測量；男性測量頸部與腹部圍度，女性則測量頸部、腰部與臀部圍度，再結合身高與體重並計算體脂肪比例。

其他三種測驗則透過機器蒐集個人身體的大數據，分別是：雙能量X光吸光式測定儀(Dual-energy x-ray absorptiometry DXA)、生物電阻抗分析(Bioelectrical impedance analysis BIA)與3D全身掃描(Three-dimensional body scan)。

陸軍表示，DXA利用低能量X光來判定受測者的肌肉量、脂肪量與骨密度，是醫界公認測量身體組成的「黃金標準」(gold standard)。

陸軍官兵使用BIA測量身體組成與身體水重水平。(圖/DVIDS)

BIA則以不同速率的低電平電流流經人體，並在60秒內掃描完全身，隨後依據受測者的體型評估身體組成與身體水重水平(body water level)。

3D全身掃描則使用紅外線科技檢測人體體表並收集肌肉量與脂肪量等200萬筆數據。

美陸軍一等士官長格林斯頓(Michael Grinston)表示，現在要斷言陸軍要採取哪種科技或取消皮尺測量仍言之過早；但他也承認利用科技測量身體組成更為精確，也更符合成本效益。他強調，不論如何，最終目標都是讓軍人更為健康，就讓科學來評判這一切。

參與研究的USARIEM 營養生理學家馬卡龍(Holly L. McClung)則提到，透過大數據蒐集、比較，陸軍得以確定是否要保留皮尺測量。藉由4種測驗所取得的數據，結合官兵在陸軍戰鬥體適能(ACFT)取得的成績與其他健康資訊，軍隊可以更理解身體組成、健康與運動表現三者的關係。

她解釋，目前陸軍更強調整體健康的文化，而這涵蓋心理健康、營養、體能訓練與其他健康因素。在這次測驗中，受測者包含各種體型、尺寸、種族、族群，至少3分之1的參與者為女性官兵。陸軍希望研究能解釋身體組成與部分傷病(如軍人最常出現的膝蓋與背部問題)之間的關係，或是提供女性官兵產後恢復的最新數據。她舉例，軍方期盼研究能解釋產後恢復的時間將如何影響身體組成，而這與分娩方式是否存在著關聯性。

這項研究於布拉格堡展開，馬卡隆表示這意味著參與的士兵來自北卡羅萊納州。未來則會擴張到其他地點，已取得更完整的資訊。研究期程約6到9個月，官員希望能在12月之前取得初步數據。