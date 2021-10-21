西班牙兩家報紙今天披露，阿里巴巴集團創辦人馬雲的豪華遊艇泊靠當地馬約卡島（Mallorca），甚至有人看到他購買居家飾品。這是馬雲身陷中國監管風暴後首次造訪國外。

中外媒體先前指出，馬雲實控的阿里巴巴和螞蟻集團過去幾年建立龐大的「傳媒帝國」，涉足領域包括社群媒體、商業期刊、娛樂影視平台、主流新聞媒體/新媒體平台。但在去年炮轟中國金融體系及之後連串事件例如螞蟻集團上市失敗、阿里巴巴被重罰後，馬雲便形同銷聲匿跡。

路透社引述西班牙「馬約卡日報」（Diario de Mallorca）今天報導，有人昨天在安德拉茨港（Port Andratx）看見馬雲在當地一家商店購買家居飾品。

過去幾天，馬雲私人豪華遊艇也在馬約卡西北部沿岸移動，昨天則現蹤安德拉茨。

遊艇今天在聖龐沙（Santa Ponsa）海灘附近下錨，但路透社攝影記者只看到較小的支援船從空無一人的岸邊返回這艘豪華遊艇，不見馬雲本尊。

西班牙「國家報」（El Pais）則在未引述任何消息人士的情況下，稱馬雲16日以來在多名中國商界人士和貼身護衛陪同，一直待在西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands）。

阿里巴巴旗下香港南華早報昨天報導，馬雲和家人在香港度過「私人時間」後，前往西班牙參加與環境議題有關的農業與技術考察團。

香港東週刊昨天報導，近年深陷監管風暴漩渦的馬雲本月初被發現身處香港，但16日凌晨，他在港搭機飛往西班牙，同行的還有多名富豪好友及科技界人士。

受報導影響，港股今早開盤，阿里股價飆漲，截自上午9時55分，股價報175.4元，上升6.4%，漲幅近半年來少有。

市場分析人士表示，有關馬雲在歐洲出現的消息令投資者認為，早前困擾馬雲及阿里的監管風暴可能已經結束，馬雲可能已經獲得北京方面「解禁」，因此重新購入阿里股票。

西班牙一名銀行業消息人士向路透社表示，馬雲曾於2019年在他陪同下造訪馬約卡，還說馬雲喜歡來巴利亞利群島消磨時間。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101021