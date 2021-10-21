台中市議會今天進行垃圾焚化廠專案報告，市議員黃馨慧表示，因萊豬進口與非洲豬瘟問題，市府自9月起禁止廚餘養豬，民營清運業者配合政府回收廚餘，卻無法送進外埔轉化為綠能。為促進外埔綠能發電效能，建議市府盡速開放外埔園區讓民營清運業者進場，並調降進場費，鼓勵正確分類、回收廚餘發電。環保局長陳宏益表示，十分贊同。

黃馨慧表示，自萊豬進口後，廚餘雖經烹煮後可降解，但民眾仍擔心萊劑汙染國產豬可能性。之後又發生非洲豬瘟事件，市府才自9月起全面禁止廚餘養豬，且要民眾放心交給原委託垃圾清運業者。但實際上，卻不准民營清運業者將廚餘送外埔進場處理，很多業者只能自行轉到其他縣市付費處理。

黃馨慧指出，外埔園區設置初衷，原意是將本市廚餘轉現金、肩負綠能發電功效，至今已過數年，目前只有「公營｣、也就是市府環保局清潔隊回收的廚餘才可以進場，園區無法全面性運轉發電，十分可惜。若再加上民間清運業者進場費2250元未調降，對於綠能發電績效不彰更是「雪上加霜｣。

黃馨慧說，民間業者配合政府回收後廚餘，送至外縣市進場費約1200元左右，台中市訂定的2250元進場費若不調降，對於廚餘回收根本沒有競爭力，更遑論外埔綠能發電績效？根本之道，還是盡速開放外埔園區讓民間業者進場，並調降進場費，以鼓勵民間清運業者回收廚餘，讓台中市民不再頭痛廚餘回收問題。