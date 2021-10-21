花蓮縣議會今召開臨時會進行二、三讀議程，其中，「礦石開採特別稅自治條例」，因徵收稅額每公噸10元調70元，有業者不服提訴訟，在上次議會中引發爭議。本案縣府今重提送審，並依議員意見將課徵稅率從每公噸50至70元不等，調整3個「級距」開徵，議員要求縣府提徵收用途等，最後議長徵詢同意表決，27位出席議員中、20位議員贊成，紛擾多月的礦稅完成2讀，稅務局表示，最快12月開徵。

花蓮縣政府訂定自治條例開徵礦石稅10餘年，是縣內最大筆自有財源，每年有近10億元稅收，最長開徵年限4年，縣政府依地方稅法通則規定，屆滿後須重新訂定自治條例才能再次開徵。8月間議會召開大會時重新將該徵收條例送審。

花蓮縣議會今審查礦石稅草案，經出席議員記名表決，20票過半數同意，明早將完成三讀法定程序。（王志偉攝）

不過，因有業者不滿徵收稅額每公噸比上期10元暴增為70元，認為違反地方稅法通則調漲30％上限的規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回，業者提出行政訴訟。花蓮縣地方稅務局不服再提上訴，遭最高行政法院駁回，全案確定。議會將全案退回縣府，礦石稅就此擱置。

議會昨起3天召開臨時會，縣府重提修正案，有11項條文中，其中第六條，將開徵標準，依礦石開採數量，每年分二級累進稅額開徵，也就是一萬公噸以下者，每公噸開徵50元，超過一萬公噸至十萬公噸，每公噸開徵60元，超過十萬公噸，開徵590萬元，加超過十萬公噸每公噸課徵70元。另開徵年限為4年一期。

議員楊華美認為，對課徵年限調整4年表示無法認同，張美慧議員要求專款專用，縣府不能只說「大水庫」理論，礦石稅每年達近10億元，經費花費細目必須清楚，莊枝財等議員也要求逐條審查，議員黃馨對當初開徵為「維護景觀」，但用途何在仍不清楚？但財政審查小組召集人李正文則表示，小組會議已要求縣府依地方稅法通則，稅額調高上限在30％內規定。

議長張峻表示，礦石稅受地方各界矚目，再討論仍無交集，他提出表決方式，在出席27議員中，20位舉手同意，張峻敲槌本案2讀通過，明天宣讀條文完成3讀程序。

花蓮縣府地方稅務局長呂玉枝說，草案若完成三讀程序，將提報內政部、財政部及行政院主計處，同意備查後公告開徵，預計最快12月徵收，目前約有4個月空窗期，少徵約3億多元，未來若按新版本級距開徵，將比昔日每年9億多元少徵收2、3千萬元，主要差距在於小型採礦業者。感謝議會支持。