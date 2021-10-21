AV圈時不時會發生「無碼片」外流的情況，不少女優沒有受到尊重和保護決定引退，日前類似事件再度爆發，遭外流的受害者人數眾多，高達數十人，無碼片更是多達上百部，每天都會有新片流出，前所未有的「盛況」連AV達人一劍浣春秋都看傻眼，「這不是血流成河，是血流成海」。

遭外流波及的片商包括AV大廠SOD、蚊香社、Maxing等，受害AV女優名單一字排開，其中不乏當紅女優，像是吉澤明步、小倉由菜、前田桃杏、紗倉真菜、本庄鈴、戶田真琴、夏目響、市川雅美、青空光、小泉日向、吉高寧寧等人，目前無碼片仍繼續外流，受害者人數才還在不斷上升。

事實上，2019年才傳出有一波無碼片外流，連三上悠亞都遭殃，其他受害的還有彩美旬果、鈴村愛里、嶋野遙香等，當時風波越演越烈，造成這些AV女優氣到引退，三上悠亞也不得不親上火線回應消息，坦言她知道此事是最近熱門話題，「不過很遺憾，是AI製作合成的」。

這次再爆發大規模外流，AV女優叫苦連天，老司機們卻異常激動，紛紛留言直呼，「我的腰已經挺不直了…」、、「我再訂個硬碟好了」、「流出的速度比我流出的速度還快」、「看來該升級網路跟硬碟了…」，然而也有網友擔心，「這波會不會AV界很多人引退啊」。