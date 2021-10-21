受到疫情影響，國際原物料價格有所波動，行政院長蘇貞昌今於行政院會指示，要求行政院副院長沈榮津，督導包含公平會、經濟部、農委會、交通部等各部會，啟動相關機制，不容有人藉機哄抬、藉此謀利。行政院發言人羅秉成說，政院密切監控物價波動，預估漲幅不會超過2％，比起美國、新加坡等國低。

蘇貞昌指出，國外因疫情、運輸、極端氣候等因素，造成原物料、大宗物料價格受到波及，請沈榮津督導公平會啟動相關機制，查察是否有人哄抬物價。

蘇貞昌說，台灣電價不調整、油價已經有機制運作十幾年，運作良好，也有平穩做法。民生物資請農委會、經濟部，充分掌握供應，不容有人藉機哄抬物價。

羅秉成說，行政院物價監督小組密切監督物價波動，預估漲幅約2％，比起美國、新加坡等國低。電價部分今年沒調漲，油價有運作良好的調漲機制，政府會幫忙負擔漲幅；農產品會讓蔬果供需平衡；大眾物資跟營建物料影響，會透過公股事業提供國內合理價格。

對於有人趁機哄抬物價，羅秉成說，蘇院長指示相關機制公平會等組織要積極查辦，讓物價平穩，不會受到經濟太大影響跟衝擊。