南韓大勢男星金宣虎，日前因遭到前女友在網路上爆料始亂終棄又逼墮胎，使他暖男形象重挫，不少合作的代言廠商與節目、電影製作公司，紛紛跳出來與他切割，避免受到影響，演藝事業幾乎全毀。但今天又有一名自稱與金宣虎熟識的網友，跳出來於IG上PO文爆料「一切的主使者，其實就是經紀公司」，再度引起軒然大波。

金宣虎在「墮胎事件」爆發後，神隱了3天才發出道歉信，承認自己就是前女友口中的「大勢K演員」，震驚整個演藝圈，不僅廣告代言全丟，就連原本談好的電影及節目製作也通通被製作單位踢除，而這段時間女方過往的黑歷史及照片也遭到網友挖出在網路上公審；輿論中更出現金宣虎其實另有一名家世驚人的現任網紅女友，前女友也認識對方，在忌妒心作祟下才爆發此事，在網路上炒得沸沸揚揚，不少人也信以為真，就算有人跳出來解釋，是金宣虎的粉絲為了護主造謠帶動風向，還是讓不少人半信半疑。

但近日，又有一名自稱與金宣虎熟識的網友，於IG上開設帳號，一連發出多篇貼文，表示「這一切都是經紀公司的陰謀論」，文中提到金宣虎與經紀公司簽約時，就被公司要求必須先說出不光彩的事，這樣當事情爆發後公司才能第一時間處理，因此金宣虎與前女友的事情公司早就知道了，但公司為了要「有效的」控制並威脅藝人留下，就會利用此事做文章。

另外，爆料者還指稱經紀公司這樣的手法已經不是第一次，先前也有許多位合約到期想要轉到其他公司的藝人遭到公司威脅而乖乖留下，他也強調網路上謠傳金宣虎有一名現任女友的事情都不是事實，之後他將冒著生命危險於25日透過娛樂媒體以第三者的角度爆料其他真相，再度引發熱烈討論。