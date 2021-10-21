新竹市長林智堅大新竹請益之旅21日造訪新竹縣芎林鄉的合擎公司，該公司為全球最大的古董車工廠，針對縣長楊文科昨天表示「事緩則圓」之說，林智堅說，在竹竹合併的議題上，會讓民眾覺得是推託之詞。

針對縣長楊文科昨天在1場活動的致詞中提到，主政者要「專心市政」、「莫忘初心」、「事緩則圓」，似乎是意有所指。林智堅則表示，謝謝楊縣長的指教，從各家媒體的民調可以看出來市民是肯定市府團隊的努力，建議楊縣長應該要多關心縣民的看法。

另，大新竹合併的議題在他提出後，楊縣長於第一時間更建議要修法來升格為第七都，他也表示認同，且要不分藍綠來分進合擊，盡快促成竹竹合併升格。

林智堅同時指出，這段時期也看到很多民調顯示，新竹縣市有超過5成6的民眾希望合併升格，全國更有超過6成的民意支持，因此他認為大新竹合併升格一定要盡快促成，讓竹科更有競爭力，而楊縣長講的「事緩則圓」，在竹竹合併升格的議題上，會讓民眾覺得是「推託之詞」。