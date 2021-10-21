基進黨立委陳柏惟罷免案本周六（23）將投票，政壇高度關注。國民黨前立委陳學聖表示，民進黨一直把挺陳與「守護台灣」綁在一起，但他實際問過很多年輕人，其實大家並沒有這麼挺陳，因為「守護台灣」是年輕人的共同價值，但所謂「台灣價值」並非僅對抗或守護的空虛名詞，它還有實際內容以及與人的具體對應，在這兩點上顯然陳是不合格的。

陳學聖21日接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在很流行講「守護台灣價值」，那究竟實際行動是什麼？也許陳柏惟是在這個議題上表現最激進者，不斷高喊「抗中保台」，然一旦他被罷免成功，就代表「口號年代」與「苦行年代」都過去了，人們要看到的是實際內容，而非玩作秀那套；因此若這次陳罷免案能成功，那國民黨就能找出一條路。

陳學聖分析，陳柏惟罷免案是國民黨黨主席朱立倫的第一步，如果成功，國民黨將士氣大振，國民黨未來也能讓外界看到，也許口號講不過別人，但實質內容如能讓民眾感動仍一樣可吸引選民支持。陳被罷免的話，是因其實際作為與喊的口號相違背甚至對立，所以選民不買單，國民黨也可從中得到啟示，找到新的出路。

不僅如此，陳學聖強調，這次罷免案成功與否有著截然不同的意義，他親自問過一些年輕朋友，他們都認為「守護台灣」是年輕的人共同價值，但他們並沒有這麼挺陳柏惟，因為「台灣價值」非只有對抗或守護那麼空虛的名詞，它該有實際的內容；正如朱立倫痛批陳的表現，包括支持大麻合法化、肇事逃逸、財產申報不實、立法院問政不佳等，這些都與「台灣價值」背道而馳，絕不是喊一句「台灣價值」就能敷衍帶過，並獲取年輕人的支持。