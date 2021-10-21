台北市隊完成全國運動會2連霸。（毛琬婷攝）

110年全國運動會進入尾聲，在新莊棒球場進行的棒球金牌戰，台北市靠著先發投手黃健隆6局失2分好投帶領，加上高育瑋單場雙安還開轟，以8比5擊敗高雄市，順利完成2連霸。

以合作金庫為主體的台北市金牌戰碰上台灣電力化身的高雄市，北市第2局在滿壘時靠著內野滾地球先馳得點，且從第2局起連續4局都有分數進帳，儘管高雄市努力苦追，8局再靠對手守備失誤添加保險分，9局高育瑋又揮出陽春炮，最終以3分差勝出。

去年卸下合庫兵符轉任顧問的許順益，這次全運會再度穿上球衣執教，他開玩笑說：「有段時間沒穿球衣了，真的有點壓力，球衣還有點緊。」順利完成全運會2連霸，他將功勞歸功於選手，「北市有好的福利，加上選手賣力爭取成績才有這樣的結果。」

許順益也選出這次全運會心中的MVP人選，就是在攻守兩端都有好表現的高育瑋，「他是很認真的球員，進來合庫後成長幅度也相當大。」許順益指出，高育瑋在攻擊方面即掌握比賽節奏相當好，「這也是他用時間換來的，他剛進來合庫時也曾經過跌跌撞撞，慢慢爬上來的，他的表現真的沒話說。」

雖然北市順利完成衛冕，但在第9局「最強銀行員」吳昇峰被戴如量擊出的強襲球打中右膝，隨後被隊友背下場，他表示當下膝蓋就有瘀血「黑青」情況，之後還需要到醫院檢查才知道後續傷勢情況。

吳昇峰。（毛琬婷攝）