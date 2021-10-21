動滋券抽籤進入第2周，今日上午在社會創新實驗中心由2020東京奧運跆拳道選手劉威廷於樂透機抽出第二波動滋券幸運號碼，只要於今(110)年10月15日前在振興五倍券共通平台登記動滋券，且身分證字號末碼符合91、11、04、18、57、498、756，即可於10月25日起至動滋網(500.gov.tw)領取，11月1日起開始抵用。

這次抽籤母數為於10月15日前登記動滋券之民眾，且扣除上週已中籤動滋券及本週已抽中其他部會加碼券之民眾，計有973萬3686人。抽籤方式是配合經濟部整體規劃，以亂數取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，以抽出約50萬名中籤名單。

體育署邀請2020東京奧運跆拳道選手劉威廷共同參與抽出幸運號碼，並邀請律師見證，全程於運動產業媒體資訊youtube平台網路直播(https://youtu.be/Ni9-XF1rajo)。

活動現場也邀請職籃業者共襄盛舉，中華民國籃球協會孫朝副秘書長、P.LEAGUE+職業籃球聯盟陳建州執行長蒞臨現場共同宣傳加碼券措施，希望能吸引更多球迷入場觀看球賽。

中華籃協孫朝副秘書長表示，今年籃球賽事相當熱鬧，有SBL、P.LEAGUE+及T1 LEAGUE三大聯賽，且皆能使用動滋券，歡迎球迷朋友踴躍入場觀賽，支持台灣籃球發展。

P.LEAGUE+陳建州執行長也為即將開賽的賽事宣傳並指出，P.LEAGUE+將會進行3站熱身賽，而第3站由聯盟主辦的官辦熱身賽，將於11月20日、11月21日兩天在臺大體育館進行，入場券將於11月1日12時起在拓元售票系統正式開賣，歡迎球迷朋友持動滋券進行抵用！

中籤民眾在今日下午5時起將陸續收到中籤簡訊通知，10月25日上午10時起，可至動滋網進行領券，11月1日起開始抵用，效期至明(111)年6月30日止。本次未中籤民眾仍可於10月28日、11月4日參與抽籤。

體育署提醒，本次動滋券適用範圍為運動產業發展條例第4條12+1產業類別，除運動博弈業、運動用品或器材製造、批發及零售業外，舉凡於動滋網登記經審核通過成為合作店家者，民眾即可持動滋券至前揭業者經營之運動場域及其附屬店家進行消費抵用。只要符合前揭業別之運動事業，可儘速上動滋網登記，經審核通過即可成為合作店家及收受動滋券。有關業者登記、民眾領券等相關訊息，可上動滋網查詢(500.gov.tw)或洽客服專線02-7752-3658。