日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(21)日宣布與暢銷輕小說《聖戰》合作活動，《聖戰》為台灣暢銷作家「天罪」與超人氣插畫家「夜風」的聯手作品，此次與《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》首次合作置入遊戲中，魔法使們將穿越到「丹空市」，解決庫耶斯與魔法源異象的任務！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》X《聖戰》宣傳影片

故事大綱：

一如往常在執行任務的魔法使，被時空扭曲傳送到的沒見過的異界「丹空市」，遇見了正在進行訓練的陳風禪與灰宵。看見肩上坐著一隻黑貓，身穿奇裝異服的魔法使，灰宵直接發動了攻擊，這場戰鬥引來了緋之月的公主「愛莉‧赫爾菲斯」的注意。眼見戰況越演越烈，在蕾蒂的建議下，陳風禪決定暫時帶魔法使回家就近保護與監視。

隔日在咖啡館遇見的「白金」聽了魔法使描述的來龍去脈後，猜測為靈地的魔力源被多個勢力改動，一瞬間與庫耶斯的魔法源重合，導致兩個世界部分重疊，因果交錯，間接導致的「果」便是正在施術的魔法使被捲入這個世界…。

這次魔法使與陳風禪能否順利地終因為果，返回庫耶斯呢？10月21日，一起來找出答案吧！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》與《聖戰》合作活動

【活動1】《聖戰》合作關卡【重合的因果~血色丹空~】開放

活動時間： 2021/10/21 15:00 ~ 2021/11/14 23:59

活動內容：活動期間內開放《聖戰》合作關卡【重合的因果~血色丹空~】，玩家可藉由活動獲得【神話生命體 龍嘯塵】及【墮星之夜 愛莉‧赫爾菲斯】。

神話生命體 龍嘯塵

墮星之夜 愛莉‧赫爾菲斯

【活動2】【重合的因果~血色丹空~限定轉蛋】 限時開放！

首10抽免費，達指定次數獲贈「靈地重疊福袋」

活動時間：2021/10/21 15:00 ~ 2021/11/14 23:59

活動內容：活動期間開放「重合的因果~血色丹空~限定轉蛋」，玩家於轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即可獲贈活動限定「靈地重疊福袋」！

所羅門之鑰 蕾蒂

詠唱之刻 蕾蒂＆陳風禪

低消這種事是規矩 魏崎峰＆龍嘯塵

回應召喚的魔神之力 蕾蒂＆陳風禪

理想的輔佐 魏崎峰＆綺連‧札克菲斯

哲學的關聯性 龍嘯塵＆蕾蒂＆陳風禪

聖柩的基層工作者 魏崎峰＆約翰＆綺連‧札克菲斯

2021/10/21 15:00 ~ 2021/11/1 23:59活動期間，每次於「重合的因果~血色丹空~限定轉蛋」累積消耗或儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。包含活動限定精靈「星辰咖啡館的日常 龍嘯塵＆白金＆藍織雲」、「追求殺戮的一族 魏魍理」！此外，累積儲值滿指定條件，可獲得【重合的因果~血色丹空~】限定精靈。

星辰咖啡館的日常 龍嘯塵＆白金＆藍織雲

追求殺戮的一族-魏魍理

【活動3】【重合的因果~血色丹空~】圖鑑蒐集

活動時間：2021/10/21 15:00 ~ 2021/11/21 23:59

活動內容：在遊戲中獲得對應的重合的因果~血色丹空~限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【L】不眠之夜 蕾蒂＆陳風禪＆魏崎峰。

不眠之夜-蕾蒂＆陳風禪＆魏崎峰

【活動4】【聖戰合作紀念登入獎勵！】

活動時間：2021/10/21 3:00 ~ 2021/11/14 2:59

活動內容：活動期間內登入遊戲達指定天數，即可獲得「聖戰合作紀念登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第 10 天可獲得登入限定精靈【L】盛夏扶桑 蕾蒂＆林亞月，登入滿第15天可獲得豐富好禮外，還可獲得【重合的因果~血色丹空~限定轉蛋】免費10連抽一次。

盛夏扶桑-蕾蒂＆林亞月

【活動5】你的書追加開放以及舊卡開放再進化

活動時間：2021/10/21 15:00起

活動內容：2021/10/21 15:00起，你的書追加開放【神‧超魔導列傳 終極星球女孩！】、【SUGARLESS BAMBINAⅢ THE WORST BEAST】、【MARELESS Ⅳ 夢境黃昏】、【啵！神明大人 ～人神與精靈神～】以及【蒐集精靈Travelers 新春開玩！】等活動，並開放【大魔導盃in索內工作室】卡片再進化。

※詳細活動內容依官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※貓肉條回饋僅限「重合的因果~血色丹空~限定轉蛋」10連抽適用

※贈送之免費10連抽僅限「重合的因果~血色丹空~限定轉蛋」首次10連抽適用

※指定10連抽次數贈福袋活動僅限「重合的因果~血色丹空~限定轉蛋」適用

※回饋之貓肉條將直接進入禮物盒

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

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